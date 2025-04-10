В Москве прошла стратегическая сессия с участием подмосковного бизнес-омбудсмена

В финансовом университете при правительстве РФ состоялась стратегическая сессия ассоциации налоговых консультантов на тему: «Новые реалии предпроверочного анализа: налоговая профилактика или новые риски и обременения». В обсуждении приняла участие исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.

В фокусе мероприятия — глубокий анализ нового формата налогового контроля, который активно вытесняет классические выездные проверки. Представители ФНС России, ведущие налоговые консультанты, адвокаты и ученые обсуждали роль предпроверочного анализа в обелении экономики, его правовую природу, используемые цифровые инструменты, критерии рисков и взаимодействие налогоплательщика с контролирующими органами.

Особое внимание было уделено тому, какие источники информации используют налоговые органы и как ими управлять; как грамотно представить данные о бизнесе, чтобы избежать попадания в план выездных проверок; как сегодня формируются реестры рисков и «светофоры». Кроме того, в чем заключаются современные принципы налоговой гигиены и как строится налоговая профилактика в отношении МСП по вопросам НДС и дробления бизнеса.

В ходе сессии прозвучали разные точки зрения — от признания предпроверочного анализа эффективным инструментом профилактики до озабоченности предпринимателей его потенциальной субъективностью и избыточным администрированием.

«Предпроверочный анализ — это инструмент с огромным потенциалом, но он требует предельной точности и прозрачности. Общественный совет при уполномоченном регулярно рассматривает вопросы по исполнению предпринимателями налогового законодательства, в том числе риски, связанные с дроблением бизнеса, начислением НДС и цифровым контролем. Мы настаиваем на важности диалога, просвещения и адресной работы с предпринимателями. Налоговая профилактика — это шаг к партнерским отношениям бизнеса и государства», — отметила исполняющий обязанности уполномоченного Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.