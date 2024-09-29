В Москве производство бумажных изделий выросло почти в 5 раз

В столице за 7 месяцев текущего года выпуск упаковочных материалов, бумаги и другой бумажной продукции вырос на 478% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что в Москве полиграфическую, бумажную и упаковочную продукцию производят более 700 компаний.

«За первые 7 месяцев 2024-го компании увеличили производство почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь высокая динамика обусловлена активным импортозамещением в отрасли, в частности увеличением выпуска упаковки для пищевой, медицинской, косметической и других отраслей промышленности», — рассказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что по поручению мэра города Сергея Собянина предприятиям оказывают активную поддержку. Сейчас им доступны свыше 20 системных инструментов.

Компании используют нефинансовые и финансовые инструменты городской поддержки. Например, им выдают льготные инвесткредиты и присваивают статусы промкомплексов, предоставляющие налоговые льготы.

В Москве работает один из наиболее крупных российских разработчиков и производителей изделий для упаковки. Предприятие выпускает изделия для производителей йогурта, кефира, молока и других продуктов уже свыше 50 лет. Ранее организация получила 100 млрд рублей от Московского фонда поддержки промышленности. Средства направили на приобретение оборудования, которое позволяет производить экологичную тару Tetra Top для упаковки негазированных напитков. На сегодняшний день компания реализует проекты импортозамещения. К примеру, производит одноразовую посуду из ламинированного картона, ролевую, гибкую, картонную упаковку и многое другое.

По словам министра правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, выпущенная в столице бумажная продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

«При этом спрос на нее устойчиво растет. Так, за семь месяцев 2024-го компании отрасли отгрузили товаров более чем на 31,5 млрд рублей, что почти на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сказал Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. В городе работает свыше 4,2 тыс. предприятий, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открывают порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают сложную технику, медоборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь, одежду и различные товары.

В городе развивают производства и повышают инвестпривлекательность. Созданы комфортные условия для работы крупных, средних и малых предприятий.