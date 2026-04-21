В Москве продуктовая корзина подорожала до 9141 рубля

Минимальная продуктовая корзина в Москве подорожала на 2,6% и достигла 9141,2 рубля. О причинах изменения цен рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным «Руспродсоюза», средняя стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в России выросла до 7712,4 рубля. В Москве показатель составил 9141,2 рубля.

Доктор экономических наук Леонид Холод сообщил, что заметнее всего подорожали мясо, яйца и рыба.

«Это мясо добавляется во многие мясные полуфабрикаты, поэтому на него всегда высокий спрос. Также учитываются логистические и валютные издержки, связанные с санкциями, потому что часть говядины для переработки покупается за рубежом. Все это сказывается на внутреннем рынке», — отметил экономист.

Эксперт пояснил, что прошлым летом яйца резко подешевели из-за переизбытка продукции на птицефабриках и инвестиционного кризиса. Производителям приходилось продавать яйца по 40–50 рублей оптом, чтобы прокормить птицу.

Стоимость рыбы, по его словам, зависит от транспортных расходов и объемов вылова на Дальнем Востоке.

При этом часть товаров подешевела.

«Все эти продукты не так давно переживали колебания цен, а после таких волнений, как правило, стоимость выравнивается, что мы и видим сейчас», — пояснил Холод.

