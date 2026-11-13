В Москве присвоили почетные звания преподавателям и научным работникам вузов

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню экономиста, преподавателям и научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр ведущих московских вузов были присвоены звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы» и другие столичные награды. От имени правительства Москвы почетные награды вручила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Фото - © Комплекс экономической политики города Москвы

На церемонии награждения Багреева обратила внимание, что экономические знания сегодня не укладываются в рамки одной профессии — без них не обходятся финансы, IT, промышленность, право и целый ряд других отраслей. А городские награды и почетные звания — это высшее признание заслуг специалистов, чей профессиональный вклад в развитие Москвы особенно ценен.

«Сегодня мы чествуем почетных экономистов и работников высшего образования — людей, чьи исследования и преподавательский труд формируют основу для качественной аналитики, точных прогнозов, взвешенных управленческих решений, а также вносят большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для экономики столицы и всей страны», — рассказала Мария Багреева.

В Москве в экономической сфере заняты более 725 тыс. человек — это каждый 11-й занятый в экономике мегаполиса. Специалисты экономического профиля востребованы во всех отраслях городской экономики — от финансов и торговли до промышленности и социального обеспечения.

Указ о присвоении почетных званий подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Награды получили 37 человек — сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», МГИМО МИД России, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Российской экономической школы, Финансового университета при правительстве РФ и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

Звание «Почетный экономист города Москвы» присваивается специалистам, проработавшим в столице по специальности не менее 15 лет, — за заслуги в экономике и финансах, развитие экономической науки и подготовку кадров. Этой награды удостоены 15 человек.

Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» получают высокопрофессиональные учителя, преподаватели, воспитатели и другие сотрудники образовательных учреждений, научных организаций и органов управления образованием, проработавшие в Москве не менее 10 лет, — за профессиональные заслуги, подготовку специалистов и личный вклад в развитие системы образования. Награды удостоены 18 человек.

Трое сотрудников Финансового университета при правительстве РФ получили благодарность мэра Москвы.

Знака отличия «За безупречную службу городу Москве» (40 лет) удостоена Зарема Юрьевна Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы. Эта награда вручается за вклад в развитие Москвы и многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на процветание города и повышение благосостояния москвичей.

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