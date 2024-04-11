В Москве предприятия продолжают наращивать выпуск украшений

Столичные промышленники продолжают наращивать выпуск бижутерии и ювелирных изделий. За 2023 год отрасль выросла на 65,2%, и в 2024 году положительная динамика сохраняется. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«По итогам прошлого года производство ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоилось, также в два раза увеличился выпуск бижутерии. При этом общий рост производства украшений составил 65,2%», – сказал Овчинский.

Он отметил, что такому результату поспособствовали рост спроса на российскую продукцию и широкий спектр городских мер поддержки, доступных московским промышленникам. При этом даже с учетом высоких показателей отрасли в 2023-м в текущем году сохраняется положительная динамика.

Московская компания «Клевер Jewelry», которая разрабатывает дизайнерские украшения для женщин, нарастила выпуск производства изделий на 120% в I квартале текущего года в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. На предприятии используют уникальный подход к созданию изделий. Сначала с цветов, листьев растений или ягод изготавливают точную копию в металле, а затем по пресс-форме отливают украшение. При помощи такого метода получаются индивидуальные и эксклюзивные изделия.

«Для нашей компании важно создать тренд на украшения подобного типа. Мы считаем, что благодаря инвестиционному климату столицы производители имеют возможность создать уникальные продукты, не имеющие аналогов и пользующиеся спросом», – уточнил управляющий директор компании Евгений Антонов.

Разработки московской компании «Эстет» под брендом Gevorkyan на Всероссийском конкурсе ювелиров JUNWEX в Санкт-Петербурге победили в номинации «Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями». Ювелирный дом изготовил серьги «Дракон» и кольцо «Сияние» из золота 585 пробы. Кольцо инкрустировали аметистом, бриллиантами и сапфирами. Серьги изготовили с танзанитами, сапфирами и морским жемчугом.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе реализуют меры, направленные на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В городе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Столичным предпринимателям доступно свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают также антикризисные инструменты.

Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год появляется около 100 малых и 40-50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, активно внедряют инновации и наращивают выпуск продукции.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рост обрабатывающей промышленности столицы за 2023 год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.