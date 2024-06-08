В Москве поддержкой центра «Моспром» за 5 лет воспользовалось свыше 700 предприятий

Мерами поддержки центра «Моспром» за пять лет воспользовались свыше 700 столичных компаний, рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Город активно содействует развитию промышленности в соответствии с распоряжением Сергея Собянина. В частности, специалисты центра „Моспром“ предоставляют столичным производителям полный цикл информационно-консультационной поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности, — отметил Ликсутов.

Так, 2023 году три столичных производителя продуктов питания по итогам участия в международной выставке в Китае заключили экспортные контракты на поставку кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Экспертная аналитика для столичных компаний

Специалисты центра «Моспром» уделяют большое внимание аналитике и исследованию зарубежных рынков. С 2019 года они подготовили свыше 200 аналитических продуктов, которые разрабатывались с учетом особенностей отраслей промышленности и торговых барьеров в зарубежных странах.

«В 2021 году специалисты центра „Моспром“ разработали первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром. Только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тыс. раз», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, столичные компании могут получить оценку перспектив развития экспортной деятельности по индивидуальному запросу.

По словам коммерческого директора этой компании Андрея Тырсы, в прошлом году предприятие увеличило объемы экспорта в страны СНГ, а также Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Консультации и помощь в выходе на новые рынки

Московским экспортерам оказывается адресная поддержка в виде консультаций, позволяющая преодолеть административные и торговые барьеры. Так, в 2024 году столичный производитель безалкогольных напитков получил подробную инструкцию по получению сертификатов соответствия требованиям на рынке Саудовской Аравии и уже заключил ряд контрактов с новыми партнерами.

Начальник отдела внешней экономической деятельности компании Олег Алексеев рассказал, что предприятие готовится поставлять продукцию зарубежному партнеру из ОАЭ и продолжает выстраивать взаимоотношения с другими странами Аравийского полуострова. Запланировано также участие в международной выставке продуктов питания Foodex Saudi 2024, которая пройдет в середине сентября в Эр-Рияде.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт». Там предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.