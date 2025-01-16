В Москве почти на треть увеличился объем производства мороженого

Предприятия столицы, выпускающие мороженое, в прошлом году увеличили производство на 32,2% и начали делать новые виды лакомства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что благодаря различным мерам поддержки промышленники Москвы могут наращивать темпы производства, расширять линейку товаров и удерживать лидерские позиции на рынках сбыта.

«Например, компаниям предоставляют льготные инвесткредиты, земельные участки под локализацию производства, присваивают спецстатусы, которые дают значительные налоговые преференции. Благодаря комфортному инвестклимату с января по ноябрь 2024 года столичные предприятия произвели 1,8 тыс. т мороженого, что на 32,2% превышает показатели за аналогичный период 2023-го», — отметил Гарбузов.

Компания Amore, производящая сорбеты и натуральное мороженое, в прошлом году по сравнению с показателями 2023 года на 60% нарастила выпуск продукции. Предприятие запустило линейку собственной торговой марки вместе с крупными игроками рынка, а также расширило ассортимент. Еще началось производство собственной упаковки в виде картонной тубы для продукции. Это сделало фабрику полностью независимой от поставок упаковок для сорбетов от заграничных партнеров.

По словам исполнительного директора компании Армана Арушаняна, прошлый год стал для предприятия плодотворным в создании новых вкусов.

«Мы разработали линейку джелато из 4 вкусов с настоящим греческим йогуртом — со вкусом классического греческого йогурта, с добавлением меда и миндаля, с манго и с лесными ягодами. Открытием для сладкоежек можно назвать новые вкусы мороженого с арахисом, карамелью и шоколадом, а также с малиной и фисташкой», — рассказал Арушанян.

Он выразил уверенность, что доступная в городских магазинах зимняя линейка сорбетов станет хитом — в нее входят вкусы «Клюква и Брусника», «Алтайская облепиха» и «Сочный Мандарин».

Произведенное в столице мороженое востребовано на российском и заграничных рынках. Благодаря поддержке центра «Моспром» предприятия успешно наращивают экспорт продукции и налаживают сотрудничество с партнерами из дружественных стран.

Продукцию предприятия «БРПИ», получившего статус промкомплекса в 2017 году, поставляют в 10 дружественных стран и во все регионы России.

По словам директора компании Агнессы Осиповой, каждый год предприятие занимается разработкой и выводом на рынок свыше 20 новых продуктов в премиальном сегменте.

«Сегодня линейка продукции составляет более 250 наименований, в их числе сливочные сорта, сорбеты, мороженое, обогащенное витамином С, и др. Москвичи могут попробовать столичное мороженое в фирменных кофейнях, ставших городскими центрами для детского, молодежного и семейного отдыха», — пояснила Осипова.

Предприятие планирует в текущем году запустить новую линейку «Десерты мира», благодаря которой покупатели смогут познакомиться с традиционными рецептами разных народов. Первым появится российский десерт «Имбирный пряник».

Компании получают статус промкомплексов с 2016 года. Благодаря статусу они получают налоговые преференции и льготы. Для них понижается ставка налога на прибыль, вдвое уменьшается налог на имущество, а земельный — на 80%. Сэкономленные деньги предприятия направляют на собственное развитие. Производства наращивают объемы выпуска продукции, расширяют ее ассортимент, строят дополнительные цеха и обновляют оборудование.