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В Москве объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос почти на 9%

По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны увеличился почти на 9% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выходя на новые рынки сбыта, московские промышленники увеличивают свою прибыль и получают новые возможности для роста и развития», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Основными торговыми партнерами городских промышленников стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Иран, Бразилия, Индия и Египет. Помимо этого, Москва нарастила поставки в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш, Индонезию.

Мегаполис поставляет в другие страны продукцию машиностроения; металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также фармацевтики и косметической отрасли.

Льготные займы на развитие экспорта городским компаниям предоставляет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Искать новые рынки сбыта столичным производителям помогает центр «Моспром».

Кроме того, выйти со своим товаром за рубеж предпринимателем помогают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».