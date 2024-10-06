В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров

Производство литийионных батарей для малого электротранспорта откроет предприятие «НПК Симба» на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В столице активно развивается отрасль электромобилестроения. Новый резидент ОЭЗ Москвы на площадке „Печатники“ организует производство литийионных аккумуляторов для малого электротранспорта: электровелосипедов, самокатов и гироскутеров», — сказал Гарбузов.

Он подчеркнул, что инвестиции в реализацию проекта составят более 100 млн рублей. Также будет создано почти 20 новых рабочих мест. В текущем году предполагается запуск первого этапа производственного процесса, предполагающего выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год.

По словам министра, площадь производства нового резидента составляет 1,1 тыс. кв. м. Реализация проекта запланирована в 2 этапа, причем заключительный — IV квартале 2028 года. Производственная мощность к этому времени достигнет 125 тыс. батарей в год.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания успешно завершила все строительно-монтажные работы и получила статус резидента ОЭЗ, что предоставляет ей ряд преимуществ, в том числе возможность экономии на таможенных пошлинах.

Фото - © «НПК Симба» Фото - © «НПК Симба» Фото - © «НПК Симба» Фото - © «НПК Симба»

Как отметил гендиректор компании «НПК Симба» Андрей Кабашенко, ОЭЗ «Технополис Москва» представляет предприятию такие возможности, как современная инфраструктура, высокая транспортная доступность, способствующая снижению затрат на логистику, а также обширный пакет мер господдержки.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Технополис Москва» создан кластер, специализирующийся на производстве электромобилей. В его состав входят 64 ведущих предприятия, из которых 32 являются резидентами и арендаторами указанной особой экономической зоны.

ОЭЗ «Технополис Москва» представляет собой территорию с особым юридическим статусом, на которой для инвесторов действует льготный режим ведения предпринимательской деятельности. Общая площадь 6 площадок — «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево» превышает 280 га.

На протяжении нескольких лет ОЭЗ «Технополис Москва» занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.