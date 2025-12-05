В Москве начали производить схемы для 5G

В российской столице заработал Московский центр фотоники. Там будут создавать фотонные интегральные схемы на основе трех технологий, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Изделия, которые будут создавать на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде, дадут возможность увеличить скорость передачи данных до 100 раз. Они будут основой для появления в РФ технологий 5G, развития беспилотников, возведения центров обработки данных.

Россия станет технологическим лидером благодаря формированию критически важной информационной инфраструктуры. Также из-за перехода центров обработки данных нового поколения на отечественную компонентную базу будет обеспечен технологический суверенитет РФ и высокий уровень защищенности и устойчивости.

Главные плюсы фотонных интегральных схем заключаются в высокой скорости передачи и обработки данных, небольших размерах и экономии электричества. Также они позволят уменьшить себестоимость конечной продукции, если сравнивать с иностранными аналогами до 30-50%.

В будущем в Московском центре фотоники будут производить оптические модули. Они делают проще процесс подключения сетевого оборудования к оптоволокну.

