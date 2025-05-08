В Москве наблюдается значительный рост косметической промышленности

В Москве наблюдается значительный рост выпуска косметической продукции, включающей разнообразные товары — от декоративной косметики до средств по уходу за кожей и волосами. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день в столице работает свыше 30 предприятий, выпускающих шампуни, гели для душа, лаки, жидкое и твердое мыло, зубные пасты, средства для бритья и другую аналогичную продукцию.

«По результатам первого квартала 2025 года производство парфюмерных и косметических средств, мыла, моющих и чистящих средств выросло почти в два раза — на 90,8%. Отгрузка заказчикам за первые три месяца увеличилась на 91,1% и превысила 32,5 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что такой устойчивый рост демонстрирует динамичное развитие отрасли, ее важную роль в экономике Москвы, а также конкурентоспособность и популярность продукции у потребителей».

Так, компания «Гельтек-Медика» специализируется на выпуске гелей для медицинских исследований, а также профессиональной косметики для домашнего и аппаратного ухода.

В текущем году предприятие планирует нарастить производство энзимной пудры, спрос на которую осенью 2024 года вырос более чем в 60 раз. Это потребовало резкого увеличения мощностей для удовлетворения потребностей рынка.

«Мы запустили крупный V-образный ректор, который оказался быстрее обыкновенного и позволяет выпускать больше продукции единовременно. Так, благодаря новому смесителю на тысячу литров мы сможем резко нарастить выпуск пудры, чтобы обеспечить клиентов востребованной продукцией», — сказал владелец компании Сергей Кирш.

Если раньше за один производственный цикл выпускалось 126 кг энзимной пудры, то теперь этот показатель достигнет 350 кг.

Компания «Фаберлик» уже почти 30 лет занимается производством косметики для женщин и мужчин. В ее ассортименте — декоративная косметика, средства гигиены, парфюмерия, продукты для ухода за волосами и другие товары.

Предприятие «БС Биотек Рус» выпускает профессиональную продукцию для эстетической медицины, включая кремы, сыворотки, маски, пилинги и другие специализированные средства.