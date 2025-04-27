Ликсутов: в Москве активно развивается производство часов для различных отраслей

На сегодняшний день в столице наблюдается активное развитие производства часов для различных отраслей, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Компании предлагают широкий спектр продукции, включая часовые станции, наручные часы, светодиодные электронные табло и системы единого времени. С поддержкой городских властей предприятия увеличивают объемы отгрузки, представляют инновационные решения и реализуют важные проекты.

«Московские предприятия разрабатывают новые модели часов всех видов, модернизируют производства и укрепляют свои рыночные позиции. В этом компаниям помогает созданный по поручению Сергея Собянина набор инструментов поддержки. Благодаря им за первые два месяца 2025 года в столице изготовили более 11,3 тыс. различных часов. Отгрузка приборов выросла почти на 6%», — уточнил Ликсутов.

В современном мире движение транспорта, технологии производства и работа систем связи, радиолокации и навигации напрямую зависят от различных электротехнических приборов высокой точности.

«Компании создают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая находит применение в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах. При этом спрос на столичные изделия уверено растет. По итогам двух месяцев текущего года объем отгрузки составил более 21,7 млрд рублей», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Один из ведущих производителей в этой сфере московская компания «РусИмпульс» производит настенные электронные часы, а также различные спортивные и информационные табло под собственной торговой маркой «Импульс». В ассортименте восемь товарных групп и свыше 500 серийных изделий.

Компания активно обновляет парк оборудования и использует современные станки для производства. В прошлом году были расширены производственные площади с 1,2 тыс. до 1,6 тыс. кв. м.

«Наша компания производит электронные информационные табло уже более 25 лет для предприятий самых разных сфер деятельности. За последние три года мы успешно заместили импортную продукцию в своем сегменте, предложив заказчикам товары аналогичного функционала и качества, причем по разумным ценам. Обновление оборудования, расширение штата специалистов, совершенствование технологических процессов — эти меры позволили нам за три года вырасти в два раза», — заявил генеральный директор Александр Поликарпов.

Другим столичным производителем АО «НИИЧаспром» спроектировано и установлено большое количество разнообразных часов — от светодиодных и стрелочных до цветочных и башенных, а также более 50 систем единого времени. Они установлены на различных объектах, в том числе на ряде АЭС, в метрополитене, железнодорожных станциях, школах и др.

Также за первые три месяца текущего года изготовлено более 500 цифровых часов по техническому заданию ГК «Росатом». Помимо точного времени, в качестве дополнительных опций доступны данные о дате, температуре, влажности, давлении, уровне радиации и других параметрах.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки соответствовали мировым стандартам качества и надежности. Для достижения этой цели нами разработана и реализована многоуровневая система менеджмента качества, что подтверждается соответствующим сертификатом», — отметил генеральный директор Дмитрий Казадаев.