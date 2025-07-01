Новая техника появилась на базе межрайонного Щелковского водоканала

В автопарке межрайонного Щелковского Водоканала произошло очередное пополнение: современный прицеп ПСТ-6, который разработан для оперативного сбора и транспортировки отходов с очистных сооружений. Его вместимость позволяет загружать и вывозить 6 куб. метров мусора за один рейс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежедневно с решеток очистных сооружений специалисты снимают огромное количество мусора: ветки, листья, бытовые отходы. Благодаря новой машине уборка загрязнений будет производиться эффективнее.

Данное оборудование позволит повысить качество водоотведения для жителей городского округа Щелково и других ближайших городов, которые находятся в зоне обслуживания Щелковских межрайонных очистных сооружений.

Благодаря ПТС-6 специалисты смогут снизить нагрузку на оборудование, быстрее вывозить мусор и улучшить экологическую ситуацию.

Машина уже в работе — с ее помощью уборка мусора стала еще быстрее и эффективнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.