В Московском регионе созданы лучшие условия для ведения бизнеса

Москва и Московская область заняли топовые позиции в предоставлении налоговых льгот, субсидий, грантов и других форм поддержки малых и средних предприятий, а также самозанятых по итогам прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Господдержка МСП 2025» консалтингового агентства Rodionoff Group, которое имеется в распоряжении РИАМО.

В целом по России в прошлом году количество предпринимателей-получателей помощи со стороны государства снизилось на 11,1%, поддержку получал один из 50 бизнесов. Общий объем прямой финансовой поддержки государства для малого и среднего бизнеса составил 101,4 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в прошлом году, отмечается в исследовании.

Москва: рост помощи на фоне сжатия и рост поддержки самозанятых

В прошлом году число бизнесменов в столице, получивших налоговые льготы, гранты, субсидии и т. д., сокращалось гораздо медленнее, чем по всей стране. Снижение составило 8,7% (– 5000 компаний, ИП и самозанятых). На фоне такого «сжатия» доля столичных бизнесменов, получивших помощь государства, увеличилась с 10,5% в 2024 году до 12% в 2025-м.

Объем господдержки Москвы составил 14,4 млрд рублей (+5,9% год к году). При снижении количества получателей на 8,7%, объем предоставляемых средств вырос примерно на 6%. Таким образом, в прошлом году средний московский предприниматель получил больше помощи, чем в позапрошлом.

В то же время среди разных категорий предпринимателей наблюдались противоречивые тенденции. Доля организаций, которым предоставляли преференции, снизилась на 17,2%. Как и в целом в России, гранты предоставлялись ограниченному числу крупных компаний. При этом доля самозанятых, получивших господдержку, выросла в 7,4 раза (с 478 до 3534). Стремительный рост количества самозанятых, получивших господдержку, — результат реализации Правительством Москвы программ для самозанятых и социального контракта. Столица не просто следует тренду переориентации на самозанятых, который наблюдается в разных городах и регионах нашей страны, — она активно его формирует.

«В 2026 году общероссийский тренд на уменьшение количества получателей господдержки продолжится и затронет Москву. Вероятно, темпы этого сокращения будут умеренными — 5-10% в год, а объем предоставляемой помощи сохранится. Столичный бюджет может компенсировать сокращение финансирования, выделяемого из федерального», — отметил управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов.

Подмосковье: взрывная динамика и статус одного из самых перспективных регионов России

Подмосковье показало позитивную динамику — регион вошел в топ-5 по объему финансовой помощи государства малому и среднему бизнесу. Объем господдержки составил более 3,19 млрд рублей (+36,7% год к году) — ее среднему получателю было предоставлено гораздо больше финансовых средств, чем годом ранее. По сравнению с 2024 годом количество таких предпринимателей выросло на 13,3% (+ 1206 организаций и частных лиц).

В Подмосковье в прошлом году помощь государства предоставляли разным категориям предпринимателей: организациям (+10,6% получателей); индивидуальным предпринимателям (+18,7%); самозанятым (+3,4%). Помощь получали разные бизнесы, что способствовало восстановлению предпринимательской активности. Рост количества индивидуальных предпринимателей, которым предоставлялись льготы, свидетельствует, прежде всего, о восстановлении малого и микробизнеса, а не зрелых компаний.

Сегодня Правительство Московской области оказывает значимую поддержку малым и средним компаниям. Тем, кто развивает свое дело, предоставляются гранты, льготные займы, субсидии на оборудование и лизинг, налоговые льготы и многое другое. В то же время доля Подмосковья в национальной системе составляет 2,4% от объема получателей господдержки по всей России.

«Если рост на 13% сохранится в 2026 году, количество предпринимателей, которым предоставят помощь от государства, достигнет примерно 11 600. Московская область — один из самых перспективных регионов в плане экономического роста, поэтому очень важно реализовать его потенциал», — уверен Родионов.