В Минфине США высказались о соглашении по замороженным активам РФ

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что при обсуждении внутри G7 плана по использованию доходов от замороженных российских активов нет никаких накладок, сообщает РБК .

«Все выглядит довольно хорошо. Я не видела каких-либо накладок, но есть некоторые моменты, в которых нужно разобраться», — сказала Йеллен в интервью агентству Reuters.

Она выразила надежду, что министры финансов стран G7 придут к согласию и предоставят свое предложение на саммите, который пройдет в июне в Италии.

21 мая в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных активов Банка России для помощи Украине. При этом ранее члены ЕС обсуждали использование замороженных активов лишь для восстановления Украины, однако после принятого решения 90% из замороженных активов пойдет на содействие ВСУ.

После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.