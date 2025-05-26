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В Лыткарине 28 мая пройдет первый масштабный форум для предпринимателей

28 мая в Лыткарине состоится первый городской форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Мероприятие пройдет в ДК «Центр молодежи» и начнется в 13:00. Форум станет новой площадкой для общения представителей бизнеса, власти и институтов поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников ждут выступления экспертов регионального уровня, представителей профильных министерств, общественных организаций, а также деловое общение с банками и структурами поддержки малого и среднего бизнеса. Будут затронуты актуальные темы развития предпринимательства в Подмосковье, доступных мер поддержки и новых инвестиционных возможностей.

Особое внимание на форуме будет уделено награждению предпринимателей, внесших вклад в развитие города и социальной сферы. В пяти номинациях будет отмечено 23 коллектива.

Сегодня в Лыткарине работает свыше 5 тыс. представителей малого бизнеса и более 5 300 самозанятых. Только в 2024 году было создано 560 рабочих мест, а объем промышленного производства вырос на 19%.

Форум станет важным шагом в укреплении делового сообщества и продолжит курс на развитие комфортной бизнес-среды в городском округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.