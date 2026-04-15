В Луховицах построят цех переработки овощей на 12 тыс тонн

Инвестпроект по расширению переработки овощей реализуют в муниципальном округе Луховицы Московской области. Компания «Натурово Яр» создаст цех очистки и горячей обработки корнеплодов мощностью до 40 тонн в сутки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «Натурово Яр» расширит производственные мощности и запустит современный цех переработки корнеплодов. Его производительность составит до 12 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит увеличить объемы агропереработки в Подмосковье, где сегодня работает более тысячи профильных предприятий.

Новый цех обеспечит дополнительные поставки предварительно обработанных овощей и готовой продукции. Она востребована в ритейле, общественном питании и пищевой промышленности.

Компания «Натурово Яр» входит в холдинг «Агрофабрика «Натурово» и работает с 2021 года в Луховицах. Предприятие выпускает очищенные и предварительно обработанные овощи, продукцию «су-вид», соусы, горчицу, натуральные соки, лимонады и морсы.

В 2024 году холдинг инвестировал более 354 млн рублей в развитие производственного комплекса в Луховицах. На площадке создали линию розлива газированных напитков и установили автоклав для подварки и вакуумирования овощей, а также запустили производство овощей на пару в вакуумной упаковке и лимонадов. Это позволило создать около 60 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.