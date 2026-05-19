В Кузбассе в апреле выросли цены на бензин и дизель

В Кузбассе в апреле увеличились цены на бензин и дизельное топливо. Рост затронул все основные марки, сообщает Сiбдепо .

По данным Кемеровостата, газовое моторное топливо подорожало с 27,90 рубля в начале года до 29,06 рубля в апреле. Дизельное топливо с января 2026 года прибавило 85 копеек и достигло 78,09 рубля за литр.

Цена АИ-92 выросла с 59,53 до 60,84 рубля. АИ-95 подорожал с 64,27 до 65,64 рубля. Стоимость АИ-98 увеличилась с 85,05 до 87,26 рубля за литр.

Рост цен на топливо зафиксирован также и в других регионах.

