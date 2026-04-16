В Красногорске предприниматель проводит занятия для детей с РАС

Инклюзивные бесплатные мероприятия для детей с расстройствами аутического спектра проходят в пространстве «Айзон. Цветы и Кофе» в Красногорске. Проект запустила предприниматель Даша Махортова, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Пространство «Айзон» объединяет кофейню и цветочный магазин, где регулярно проводят творческие встречи, лекции и мастер-классы. Одним из ключевых направлений стала инклюзивная работа — бесплатные занятия для детей с РАС. К настоящему времени состоялось более десяти таких мероприятий.

«Я мама двух девчонок с расстройством аутического спектра (РАС), Аглаи и Мирры. Особенное родительство предполагает постоянную заботу и ненормированный график этого самого родительства. Как следствие, работа по найму стала невозможна. Тогда мы с супругом Федором Ананьевым решили начать собственное дело, запустить «Айзон» и параллельно, опираясь на собственный немалый опыт, помогать в реабилитации детей с РАС», — рассказала основательница «Айзон» Даша Махортова.

Работая с дочерями, она разработала метод комплексной сенсомоторной реабилитации «Мирра Сенсо-Флора». Он сочетает лепку воздушным пластилином и флористику и направлен на мягкую психокоррекцию детей и подростков с РАС.

«И родители наших юных посетителей, и специалисты неоднократно отмечали, что методика отлично работает. После занятий ребята становились более открытыми, у тех, кто не разговаривал, формировались и закреплялись новые слова. Позже родители приводили их вновь, уже на индивидуальные занятия», — пояснила Даша.

По ее словам, в дальнейшем планируется развивать проект по всем направлениям. Предприниматели намерены обсудить возможные меры поддержки на встрече с представителями центра «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.