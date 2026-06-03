В Красногорске построят комплекс по выпуску СО2 за 450 млн руб

Инвестиционное соглашение о строительстве производственного комплекса по выпуску жидкой двуокиси углерода подписали на ПМЭФ-2026 в Подмосковье. Проект реализуют в Красногорске, запуск намечен на май 2027 года. Документ подписали зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и гендиректор ООО «Агат СО2» Денис Тагунов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комплекс разместят на участке площадью 1,2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит 450 млн рублей, из них 100 млн — собственные средства компании и 350 млн — заемное финансирование. Проект предусматривает создание 15 рабочих мест. Сейчас инвестор ведет проектно-изыскательские работы.

Производство будет ориентировано на снижение выбросов парниковых газов на объектах АО «Красногорская теплосеть». Предприятие также наладит выпуск импортозамещающей продукции для промышленности, агропромышленного комплекса и пищевой отрасли. Проектная мощность составит 17 тыс. тонн в год.

На базе углекислоты планируется выпускать сухой лед, сварочные и газовые смеси для АПК, составы для систем пожаротушения, а также пищевые, медицинские и технические газовые смеси.

«Производство станет ключевым предприятием по выпуску СО2, в Московском регионе подобных площадок нет. В проект заложены собственные технологические разработки, включая систему хранения сухого льда с пониженным испарением и автоматизированную линию заправки баллонов», — отметил Денис Тагунов.

Инвестор рассчитывает воспользоваться мерами господдержки, в том числе льготным финансированием фонда развития промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.