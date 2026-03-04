В Красногорске 5 марта пройдет дегустация фермерской продукции

Дегустация фермерской продукции в рамках проекта «Вкусная пятница» состоится 5 марта с 10:00 до 15:00 в Доме правительства Московской области в Красногорске. Посетители смогут попробовать чай, десерты, колбасы и шоколад от подмосковных производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка пройдет по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. В ней примут участие четыре фермера. Магазин чая представит различные сорта напитка, семейная пекарня-кондитерская — десерты, хозяйство из Можайского округа — колбасную продукцию собственного производства, а шоколадная лавка — изделия ручной работы.

Проект Россельхозбанка направлен на поддержку малых форм хозяйствования и создание дополнительных каналов сбыта без затрат для производителей. Сейчас в нем участвуют более 75 хозяйств и свыше 30 площадок Московского региона. Сотрудники организаций-партнеров могут приобрести свежие фермерские товары прямо на рабочем месте.

Участие для фермеров и компаний бесплатное. Россельхозбанк берет на себя организационные вопросы — от логистики до проведения мероприятия. Подать заявку на участие можно через платформу «Свое Родное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.