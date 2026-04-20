В Красногорске 24 апреля пройдет ярмарка фермеров Подмосковья

Дегустационная ярмарка фермерской продукции состоится 24 апреля с 09:00 до 15:00 в административно-деловом центре «Новатор» в Красногорске. Гости смогут попробовать и приобрести товары производителей из Подмосковья и других регионов России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка пройдет в рамках проекта «Вкусная пятница» на площадке административно-делового центра «Новатор» по адресу: бульвар Строителей, дом 7. Посетителей ждут на -3 этаже здания, где будет организована дегустация и продажа продукции напрямую от фермеров.

По информации ведомства, в этот раз участники представят свежую выпечку и хлебобулочные изделия, мясные деликатесы и авторские сыры, натуральный мед, ягоды и чай из Сибири, а также шоколадные пирожные ручной работы. Формат мероприятия позволяет не только приобрести продукты, но и пообщаться с производителями, узнать о технологиях и особенностях производства.

Площадка правительства Московской области уже стала одной из постоянных точек проведения «Вкусной пятницы» — ранее ярмарки проходили здесь в январе, марте и начале апреля. Проект реализует Россельхозбанк для поддержки фермеров и расширения рынков сбыта. Сейчас в нем участвуют более 75 хозяйств и свыше 30 организаций-партнеров. Участие для производителей и принимающих компаний остается бесплатным, подробности доступны на платформе «Свое Родное».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.