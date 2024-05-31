В Королеве увеличат производство автошампуней

На территории технопарка «Королев», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), увеличат производство автошампуней за счет запуска новой производственной линии. Компания «Сож Синтез» планирует нарастить объемы выпускаемой продукции минимум на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта компания планирует увеличить до 23 млн рублей, часть затрат была компенсирована благодаря полученной региональной субсидии для бизнеса по франшизе. На текущий момент производственная площадка в городском округе Королев вышла на проектную мощность, установить и запустить еще одну линию планируется до конца III квартала 2024 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В начале этого года на предприятии запустили производство жидкого мыла и средств для мытья посуды. Производственные мощности площадки позволяют выпускать до 25 наименований продукции, в том числе профессиональные чистящие средства для гостиниц, антифриз без метанола и чистящие средства для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также бытовую химию для автомоечных комплексов. В ближайшее время инвестор планирует увеличить производственные мощности бесконтактных автошампуней под брендом «Арктик Лайн» — они убирают загрязнение без использования губки.

«Моющие средства для автомобилей по составу отличаются от „стандартной“ бытовой химии. Как правило, в составе присутствуют более сильные вещества, способные убрать с поверхности авто даже серьезные загрязнения. Но нужно учитывать, что некачественные средства могут содержать в своем составе более агрессивные компоненты, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на кузовное покрытие автомобиля. Мы заботимся о своей репутации, поэтому стараемся делать упор именно на качественном составе нашей продукции. И готовы раскрыть рецепт своих шампуней всем, кому поставляем продукцию», — отметила гендиректор компании «Сож Синтез» Виктория Белоусова.

В перспективе компания планирует наладить в технопарке «Королев» контрактное производство. Выпускать продукцию здесь смогут и по собственной рецептуре, и по рецептуре заказчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.