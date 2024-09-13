В Королеве освоили производство инсулиновых помп для детей с диабетом

В Королёве Московской области начали выпуск инсулиновых помп для детей с диабетом, сообщили в пресс-службе округа.

Инновационное предприятие по производству тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчиков и инсулиновых помп для мониторирования уровня сахара в крови, предназначенных для больных сахарным диабетом, открылось в начале 2023 года.

До конца этого года фармпроизводство выпустит первую партию детских инсулиновых помп и биосенсеров для мониторирования уровня сахара в крови.

Устройство будет прикрепляться к телу и самостоятельно вводить нужную дозу инсулина, позволяя вести привычный образ жизни, что особенно важно для детей с сахарным диабетом.

Инвестиции в проект составили 1 млрд. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев.