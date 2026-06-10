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В Королеве объявили конкурс на капремонт школы-интерната

Конкурс на капитальный ремонт школы-интерната объявили в городском округе Королев Московской области. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить ремонт с поставкой оборудования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. Работы пройдут по адресу: Московская область, Королев, микрорайон Первомайский, улица Горького, дом 16. Общая площадь здания составляет 1 917,4 кв. м.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы-интерната в городском округе Королев Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчику предстоит одновременно выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить необходимое оборудование для эксплуатации объекта. Работы планируют завершить в 2027 году. Финансирование предусмотрено государственной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в официальном канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.