В Коломне построят завод инженерного оборудования

Компания «Торговый Дом АДЛ» построит завод по выпуску инженерного оборудования для ЖКХ и строительства в городском округе Коломна. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей, будет создано 40 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Правительство Московской области передало инвестору земельный участок площадью 9 га в аренду без торгов по упрощенной процедуре. Проект реализуется в рамках расширения действующего производства компании.

«Новый инвестпроект компании «Торговый Дом АДЛ» реализуется в рамках расширения уже действующего производства. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. На новом предприятии планируется создать 40 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии организуют полный цикл выпуска продукции для строительства и модернизации сетей ЖКХ и котельного оборудования. Здесь будут производить конденсатоотводчики, прерыватели вакуума, сепараторы пара, смотровые стекла, задвижки, блочные индивидуальные тепловые пункты и шкафы управления. Мощность завода составит до 14 тыс. единиц оборудования в год. Общая площадь производственного объекта достигнет 9,6 тыс. кв. м, также предусмотрено строительство вспомогательных помещений.

Ранее компания уже получила в Подмосковье два участка без торгов и запустила комплексы по производству стальных шаровых кранов больших диаметров и трубопроводной арматуры. Общий объем инвестиций в эти проекты составил 2,5 млрд рублей. При выполнении условий соглашения инвестор сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.