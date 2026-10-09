В Коломне построят завод готовой еды за 850 млн руб

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и гендиректор ООО «Торгово-производственная компания НВН» Виктор Нам подписали соглашение о строительстве завода готовой еды в Коломенском городском округе. Производство планируют запустить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение подписали на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026». Инвестиции составят 850 млн рублей. Предприятие будет выпускать до 5 млн единиц готовой продукции в месяц, или 60 млн в год. Завод создаст 200 рабочих мест.

«Подмосковье занимает первое место в России по производству готовых пищевых продуктов и блюд. И нам важно, чтобы современные предприятия развивались непосредственно в регионе. Новый завод позволит увеличить объем выпуска, создать дополнительные рабочие места и расширить производственные возможности компании», — отметил Виталий Мосин.

Готовность объекта составляет около 80%. Ранее разрешение на строительство получила другая компания. В 2023 году активы приобрела «ТПК НВН». Компания намерена завершить строительство, сохранив назначение участка, и адаптировать внутреннюю планировку помещений под собственное производство.

ООО «ТПК НВН» выпускает готовые пищевые продукты и блюда для организаций, кафе, столовых, розничных магазинов и предприятий общественного питания. Расширение производства связано с ростом объемов выпуска и выходом на новые рынки.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.