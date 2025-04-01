В Коломне появится завод по производству стеклопакетов с обогревом

Новый инвестиционный проект — производство современных стеклопакетов с электрообогревом — реализует в Коломне крупная российская компания «Термо Глас». В рамках инвестчаса глава городского округа Коломна Александр Гречищев встретился с генеральным директором предприятия Александром Костюченко, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили новые технологии и запатентованные компанией инновации по выпуску греющего стекла, а также ход реализации проекта в городском округе. Инвестор уже выкупил производственное здание в Коломне и сейчас занимается его реновацией.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены процедуры вхождения на рынок, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции. Поддержка предпринимателей была и остается одним из наших приоритетов», — отметил Александр Гречищев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.