В Коломне фермеру передали 53 га земли для овцеводства

Крестьянско-фермерскому хозяйству Валерия Калына выделили более 53 гектаров земли вблизи села Октябрьское в городском округе Коломна для расширения кормовой базы. Хозяйство работает с 2022 года и специализируется на разведении овец, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение предоставить КФХ участок сельхозназначения без проведения торгов. Землю планируют использовать для заготовки кормов и дальнейшего развития хозяйства.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что поддержка фермеров остается одним из приоритетов регионального правительства.

«С каждым годом появляется все больше возможностей поддержать аграриев региона, и одна из постоянных базовых мер — предоставление земли без торгов. Участки сельхозземли, предоставляемые КФХ и сельхозпроизводителям региона, — основа для старта и расширения, а развитие фермерских проектов обеспечивает устойчивость агросектора и разнообразие натуральной продукции», — отметил Фирсов.

Глава хозяйства Валерий Калын сообщил, что на ферме содержится более 600 овец эдильбаевской породы, отличающейся высокой мясо-сальной продуктивностью, крепким иммунитетом и хорошей адаптацией к погодным условиям. Новый участок позволит обеспечить поголовье кормами.

В министерстве сельского хозяйства Московской области напомнили, что в 2022 году фермер получил грант на развитие овцеводства и расширение стада. В 2026 году в Подмосковье предусмотрено 40 видов субсидий и грантов для аграриев на общую сумму 5,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. Подробная информация о мерах поддержки размещена на портале «Мой АПК» в разделе «Календарь мер поддержки» по ссылке https://moyapk.mosreg.ru/finsupport.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.