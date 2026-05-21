В Коломне аграрии испытывают 14 гибридов кукурузы

Испытания 14 гибридов кукурузы нового поколения стартовали на предприятии «Емельяновка» в Озерах городского округа Коломна. Культуры проверяют на пригодность для заготовки силоса и обеспечения кормами крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демонстрационную площадку засеяли гибридами кукурузы для последующего анализа их урожайности и питательной ценности. Предприятие «Емельяновка» входит в агрохолдинг «ОСП агро» и обеспечивает кормами собственное поголовье.

«Мы осуществляем постоянный мониторинг, анализ и отбор оптимальных культур для рациона нашего высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота. Качество молока начинается не в доильном зале, а в поле. Испытания покажут, какие гибриды кукурузы больше всего подходят для силосования и обеспечат энергетически ценным кормом наше большое стадо», — рассказали 21 мая на предприятии.

По итогам испытаний лучшие гибриды интегрируют в производственный процесс и будут выращивать в промышленных масштабах для заготовки силоса. В агрохолдинге содержится около 14 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 5,4 тыс. — высокоудойные коровы. Годовой объем производства молока достигает 55,9 тыс. тонн. Корма изготавливают на двух собственных комбикормовых заводах по индивидуальным рецептурам для разных групп животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.