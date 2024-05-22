В Клину увеличились показатели производства, розничной торговли и зарплата

По итогам I квартала 2024 года предприятия Клина отгрузили товаров собственного производства на сумму 30,3 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 21,1%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 25 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 20,3%. Увеличение выпуска продукции отмечается в производстве неметаллической минеральной продукции — рост на 21,4%; пищевых продуктов — рост на 15,9%.

Оборот розничной торговли сохранил двузначные темпы роста — +20,5% к соответствующему уровню прошлого года. В денежном выражении он составил 7 млрд рублей. Покупки онлайн занимают 3,6% розничного товарооборота.

Сельскохозяйственными организациями округа отгружено продукции собственного производства по направлению «скот и птица» 316,3 тонн, показав рост к аналогичному периоду прошлого года в 7 раз. Производство молока крупного рогатого скота предприятиями округа достигло 1,7 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с сопоставимым уровнем 2023 года.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 19% до 76 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.