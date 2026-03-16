В Клину открыли молочную ферму на 800 коров

Молочно-товарную ферму на 800 дойных коров запустили вблизи деревни Болдыриха в городском округе Клин. Объем инвестиций в проект превысил 3,2 млрд рублей, мощность комплекса составит около 9,6 тыс. тонн молока в год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый животноводческий комплекс ООО «МТФ «Елгозино» рассчитан на 800 дойных коров. Общая площадь объекта составляет 45 тыс. кв. м, из них 25 тыс. кв. м занимают основные производственные помещения. Здесь размещены коровник, доильно-молочный блок, административное здание с санитарным пропускником, сухостойное отделение, телятник, профилакторий и нетелиный корпус. Еще 20 тыс. кв. м отведены под вспомогательную инфраструктуру, включая подстанцию, склады кормов и техники, котельную и инженерные объекты.

В 2025 году хозяйства Подмосковья произвели около 700 тыс. тонн сырого молока. Развитие молочного направления остается одной из ключевых задач агропромышленного комплекса региона.

«Запуск нового комплекса укрепляет потенциал регионального агропрома и способствует достижению целевых показателей госпрограммы „Сельское хозяйство Подмосковья“. Мы сопровождаем такие проекты и предоставляем поддержку в рамках действующих мер», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Проект реализовали при поддержке ведомства, в том числе с привлечением льготного инвестиционного кредита. В результате создано более 30 рабочих мест. ООО «МТФ «Елгозино», основанное в 2012 году, входит в ГК «Агрофирма Елгозинское» и специализируется на производстве сырого молока и выращивании нетелей голштино-фризской породы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.