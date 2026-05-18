В Клину открыли ферму по разведению осетров

Производство замкнутого цикла по выращиванию осетра запустили 16 мая в деревне Акатьево городского округа Клин. На ферме уже разместили более 600 особей, а к концу года планируют получить 25 тонн продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Царская рыба» реализовал местный предприниматель Дмитрий Федюнин. Первая очередь комплекса рассчитана на 45 тонн рыбы в год, в дальнейшем объем производства намерены довести до 50 тонн. В планах — строительство второй очереди и расширение площадки за счет соседнего земельного участка.

«Поддержка предпринимательства — один из наших приоритетов в развитии городского округа Клин. Состоялось открытие первой очереди комплекса по выращиванию осетровых пород проектной мощностью 45 тонн в год, и уже до конца года планируем получить 25 тонн продукции. Впереди — строительство второй очереди, и муниципалитет поможет с выделением соседнего земельного участка для дальнейшего расширения», — отметил заместитель главы городского округа Клин Дмитрий Авдонин.

Дмитрий Федюнин живет в Клину с начала 2000-х годов. Ранее он занимался выращиванием роз в Эквадоре. Идею создания осетровой фермы предприниматель реализовал при поддержке главы хозяйства «Акваферма» Антона Алексеева. Проект является пилотным, в дальнейшем планируется увеличить мощности и построить второй ангар для мальков.

«Здесь, в Московской области, недостаточно осетров, поэтому мы решили создать крупное хозяйство. На ферме действует полный замкнутый цикл — от малька до товарной рыбы. В отдаленном будущем возможен выход и на производство икры», — рассказал директор крестьянско-фермерского хозяйства «Царская рыба» Дмитрий Федюнин.

На предприятии установили 16 бассейнов объемом по 22 кубометра каждый и современную систему очистки воды. Вода насыщается кислородом из расчета 8 миллиграммов на литр. Жидкий кислород закупают отдельно и подают через 16 оксигенаторов, что обеспечивает рыбе комфортные условия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.