В Китае запустили акцию в поддержку товаров под брендом «Сделано в России»

В Китае в честь традиционного праздника «Цисицзе», Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) запустил акцию в поддержку отечественных товаров под брендом «Сделано в России». В рамках акции с привлечением популярных блогеров в китайских соцсетях с совокупной аудиторией 7 млн человек ведутся прямые эфиры, рассказывающие о российской продукции под слоганом «Сделано в России» — сделано с любовью». Об этом сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Вдохновением для акции послужила реальная история любви русской девушки и студента из Китая, встретившихся на дружеском российско-китайском баскетбольном матче под знаменем бренда «Сделано в России», который прошел 19 июля в Москве.

В промоакции участвуют 45 производителей из 25 регионов России, в том числе 9 компаний из Москвы. В числе участников как известные федеральные бренды, так и небольшие региональные компании.

Пользователи китайских маркетплейсов в рамках акции «Сделано в России» знакомятся с товарами, которые можно подарить «второй половинке» в День влюбленных. В первую очередь — с отечественными кондитерскими изделиями: пряниками, шоколадом, вафлями, медовиком и конфетами, которые традиционно привлекают большое внимание китайских покупателей.

Потребителям предлагаются и другие продукты питания, в том числе сыры, сухое молоко и алкогольные напитки. Четыре компании также представляют косметику и БАДы. Продукцию, показанную во время стримов, можно в несколько кликов приобрести в национальном магазине Made in Russia Российского экспортного центра на ключевой электронной площадке Китая Douyin.

«День влюбленных — это время подарков, время, когда хочется быть рядом с близкими, и время приятных знакомств. Для всего этого есть «Сделано в России». В течение трех дней, с 8 по 10 августа, РЭЦ проводит для российских компаний разные активности, нацеленные на их продвижение на китайском рынке: воркшопы, b2b-конференцию, дегустации в Шанхае и Харбине, прямые эфиры с блогерами на площадке Douyin. Все эти мероприятия проходят в рамках программы продвижения «Сделано в России», — уточнила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Очные деловые мероприятия в рамках акции ко Дню влюбленных проходят на площадке демонстрационно-дегустационного павильона РЭЦ в Китае. В них принимают участие 45 компаний из России и Китая в Харбине и 25 в Шанхае.

Мероприятия проходят при поддержке Посольства России в Китае и Российского культурного центра в Пекине.

Участие в промоакции для компаний бесплатное.