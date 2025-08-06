В Кемерове родители школьников потратят крупные суммы на подготовку к учебе

Летний сезон заканчивается, поэтому родители школьников начали активно готовить детей к новому учебному году. В торговых точках Кемерова представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, одежды и обуви для учащихся по доступным ценам, сообщает Сiбдепо .

Как выяснилось, некоторые магазины предлагают бюджетные варианты, тогда как покупки в других могут серьезно ударить по семейному бюджету.

В Кемерове представлено множество магазинов детской одежды с широким ассортиментом. Например, один из них предлагает комплексный выбор детской одежды: пиджак за 2100 рублей, брюки за 1510 рублей и рубашку за 1170 рублей. Однако ассортимент не включает обувь и канцелярские товары.

В ходе изучения предложений нескольких детских магазинов стало понятно, что школьная форма тоже везде стоит по-разному. Материалы одежды качественные, представлены плотным хлопком и синтетическими тканями.

В первом магазине комплект для девочки оказался доступнее: рубашка стоит 1170 рублей, во столько же обойдется юбка, а платье можно приобрести за 1510 рублей.

Другой известный магазин предлагает товары по более высоким ценам. Родителям мальчика придется заплатить 9000 рублей за пиджак из костюмной ткани, 3300 рублей — за белую рубашку с коротким рукавом, 5000 рублей — за жилет и 1600 рублей — за рубашку с длинным рукавом. Для девочек в этом магазине предлагают юбки за 6000 рублей, рубашки или блузки от 1600 рублей, а платья — от 9000 рублей.

В специализированных магазинах школьной одежды цены могут оказаться еще выше. Стоимость комплекта синей клетчатой формы для девочек, включающего жилетку, сарафан и юбку, начинается от 6500 рублей. Если добавить галстук, придется доплатить еще минимум 400 рублей.

В некоторых торговых точках цены варьируются в зависимости от роста ребенка. Например, сарафан для высокой девочки обойдется от 3500 рублей, а комплект из жилетки и юбки-солнце — около 4500 рублей.

Для мальчиков ассортимент представлен бомберами и джемперами стоимостью от 1579 до 3269 рублей, а также брюками, цена которых начинается от 2000 рублей.

Особое внимание стоит уделить рюкзакам, цены на которые стартуют от 3500 рублей. Модели имеют усиленную спинку — это важная характеристика для школьников, ежедневно переносящих тяжелые учебники и тетради.