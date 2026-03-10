В Кашире построят завод промышленного оборудования за 0,5 млрд

Завод по выпуску промышленного оборудования строят в Индустриальном парке городского округа Кашира, завершить работы планируют в 2026 году. Объем инвестиций составляет 0,5 млрд рублей, на предприятии создадут 80 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое предприятие ООО «Смарт» разместится в Индустриальном парке Каширы. Компания работает с 2012 года и специализируется на разработке нестандартного оборудования под задачи заказчиков. Производство охватывает полный цикл — от проектирования и сборки опытных образцов до выпуска готовой продукции и ее запуска.

«Мы связаны со многими отраслями промышленности — пищевой, легкой, фармацевтической, машиностроением и другими. К нам приходят заказчики с техзаданием, и мы разрабатываем оборудование с нуля. Наша компания — это что-то вроде опытно-конструкторского бюро, но с собственным производством», — пояснил учредитель и технический директор ООО «Смарт» Юрий Сесоров.

Компания участвует в импортозамещении и проводит профориентационные экскурсии для школьников. В период пандемии COVID-19 предприятие поставляло кислород в больницу и получило благодарственное письмо партии «Единая Россия».

Глава округа Роман Пичугин отметил, что развитие особой экономической зоны и индустриального парка способствует росту числа производств и созданию рабочих мест. По данным администрации, с 2022 года в Московской области реализовано более 230 проектов в сфере технологического лидерства и импортозамещения с инвестициями свыше 172 млрд рублей, создано 18 тыс. рабочих мест. Еще более 210 проектов находятся в работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.