В Кашире Подмосковья построят завод пищевой упаковки к 2028 году

Завод по производству пищевой полимерной упаковки построят в особой экономической зоне «Кашира» в Подмосковье. Компания «УПАКОВ-КАШИРА» получила статус резидента ОЭЗ, запуск проекта намечен на 2028 год. Объем инвестиций составит 600 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В рамках проекта инвестор построит производственно-складской комплекс площадью не менее 5000 кв. м, где займется производством пищевой полимерной упаковки и пленки. Инвестиции в проект составят 600 млн рублей. На предприятии будет создано 90 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На заводе будут выпускать изделия из полиэтилентерефталата — прозрачную и цветную ПЭТ-пленку. Материал отличается повышенной жиростойкостью, не имеет запаха, химически инертен и не вступает в реакцию с продуктами питания. ПЭТ считается одним из наиболее экологически безопасных термопластичных полимеров благодаря возможности вторичной переработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.