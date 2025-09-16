В Камчатском крае взлетела стоимость бензина

На автозаправочных станциях наиболее крупного в Камчатском крае поставщика топлива для машин «ННК-Камчатнефтепродукт» снова увеличилась стоимость топлива. Все его виды, в том числе дизель, теперь продают дороже на 45 копеек, сообщает aif.ru.