В Камчатском крае взлетела стоимость бензина
На автозаправочных станциях наиболее крупного в Камчатском крае поставщика топлива для машин «ННК-Камчатнефтепродукт» снова увеличилась стоимость топлива. Все его виды, в том числе дизель, теперь продают дороже на 45 копеек, сообщает aif.ru.
Литр Аи-92 подорожал до 64,52 рубля. Аи-95 можно купить за 69 рублей 43 копейки.
Аи-98 продают за 81 рубль 84 копейки. Литр дизельного топлива стоит 82 рубля 44 копейки.
Стоимость топлива в Камчатском крае увеличивают уже второй раз за год. В прошлый раз цены росли 23 января.