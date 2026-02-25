В ЯНАО выросли зарплаты в прошлом году

Средняя зарплата на Ямале в 2025 году превысила 174 тыс рублей

В 2025 году средняя зарплата в организациях Ямала превысила 170 тыс. рублей, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на отчет Тюменьстата.

По данным ведомства, в январе — ноябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника достигла 174 179 рублей. В реальном выражении это 101,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Самый высокий показатель зафиксирован в мае — 217,4 тыс. рублей. Минимальный уровень отмечен в ноябре — 157,9 тыс. рублей.

В организациях округа работают 351,7 тыс. человек. На конец декабря 2025 года в регионе числилось более 900 безработных.

Ранее сообщалось, что каждый второй соискатель в округе не готов снижать зарплатные ожидания. Чаще других на прежнем уровне оплаты настаивают медики, продавцы и работники производственной сферы.

