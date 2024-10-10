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В Истре запустят производство оборудования для мусоросортировочных комплексов

В Мособлдуме в целом приняли закон об утверждении заключения специального инвестконтракта, в рамках которого «УралВагонЗавод-Транс» из Истры планирует запустить производство оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов, передает корреспондент РИАМО.

Контракт заключен между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Московской областью, городским округом Истра Московской области и акционерным обществом «УралВагонЗавод-Транс».

«В рамках контракта „УралВагонЗавод-Транс“ из Истры планирует запустить производство оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов. В рамках контракта инвестор сможет воспользоваться действующими в Московской области налоговыми льготами», — сказал председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что проект будет реализован в деревне Деньково на действующей производственной площадке компании площадью 4,4 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит свыше 750 млн руб., а на предприятии будет создано около 70 новых рабочих мест.

Производимое оборудование предназначено для переработки твердых коммунальных отходов и выделения из них ценных компонентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.