В Истре запустили цех по производству сыров с плесенью

Новый цех по производству сыров с плесенью ввели в эксплуатацию в городском округе Истра. Проект компании «Фермер Олег Сирота» стоимостью 163 млн рублей позволит выпускать до 40 тонн деликатесной продукции в год и создать 20 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Фермер Олег Сирота» получила разрешение на ввод нового производственного корпуса. На начальном этапе предприятие сможет перерабатывать более 400 тонн молока в год. После выхода на проектную мощность объем выпуска составит 40 тонн сыров с плесенью ежегодно.

Инвестиции в проект превысили 163 млн рублей. Расширение производства связано с ростом спроса на продукцию. Новый объект включает автоматизированное хранилище нового поколения. Климатические установки для поддержания температуры и влажности произведут в Шаховской с акцентом на импортозамещение.

Хозяйство работает с 2015 года и объединяет сыроварню, коровник, мини-ферму и кафе. На территории также проходит гастрономический фестиваль, который ежегодно собирает в Истре тысячи гостей. В министерстве отметили, что проект стал примером эффективного сочетания частной инициативы, современных технологий и поддержки локальных производителей оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.