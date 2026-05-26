В Истре построят цех деталей для самолетов и вертолетов

Компания «БИДЖЕТ» начала строительство цеха металлообработки площадью 13 тыс. кв. м в деревне Котово городского округа Истра. Инвестиции в проект составят около 70 млн рублей, завершить работы планируют до конца 2030 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Муниципалитет предоставил предприятию участок площадью 1,5 га для расширения производства и строительства ангара, где будут выпускать крупногабаритные детали для самолетов и вертолетов.

«Проект будет реализован до конца 2030 года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

После ввода корпуса предприятие увеличит объемы серийного производства и расширит сотрудничество с российскими авиастроительными корпорациями. В цехе планируют изготавливать узлы фюзеляжа, элементы гидравлических систем, шасси, конструкции крыла и вспомогательные агрегаты. Часть площадей отведут под хранение готовой продукции и комплектующих.

Сейчас на предприятии работают более 100 человек, преимущественно инженеры. В рамках проекта создадут не менее 200 новых рабочих мест. Компании потребуются инженеры, технологи, конструкторы и специалисты по обслуживанию оборудования.

После расширения мощностей «БИДЖЕТ» сможет выпускать до 60 тыс. деталей для авиационной техники в год. Новый корпус также позволит нарастить производство компонентов для автомобильного и железнодорожного машиностроения. Производственная площадка оснащена высокоточным оборудованием, включая станки с ЧПУ, 3D-сканеры, лазерные установки и системы неразрушающего контроля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.