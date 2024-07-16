В Истре построят 2 центра для хранения и реализации сельхозпродукции

На территории городского округа Истра в рамках расширения деятельности предприятия реализуется инвестиционный проект по строительству цеха глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и склада ООО «Органик». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Главгосстройнадзор выдал разрешение на строительство. Инвестиции в проект составляют 50 млн рублей.

Проект предполагает строительство 2 распределительных центров для хранения и реализации куриных яиц общей площадью 1,5 тыс. кв. м. На объекте будет установлено холодильное оборудование, произведены работы по газификации, водоснабжению, электрификации и устройству канализации. Планируется обустройство площадки для проведения погрузо-разгрузочных работ.

В настоящее время осуществлен запуск цеха площадью 1,4 тыс. кв. м, а также построен склад 1,4 тыс. кв. м, который будет введен в эксплуатацию во II квартале 2025 года.

На предприятии работает свыше 50 человек, выручка за прошлый год составила 877,7 млн рублей. В рамках реализации проекта дополнительно будет создано порядка 30 рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.