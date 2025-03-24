В индустриальных парках Подмосковья начали строить 25 объектов за 12 млрд руб

С начала года резиденты и управляющие компании индустриальных парков Московской области начали строительство 25 производственно-складских объектов. Соответствующие разрешения уже получены, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвесторы продолжают активно реализовывать проекты в индустриальных парках Подмосковья. В этом году резиденты и управляющие компании индустриальных парков приступили к строительству 25 производственно-складских объектов общей площадью более 96,5 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций оценивается в 11,8 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация этих проектов позволит создать более 700 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Так, ООО «НПЦ Кормовых Технологий», производитель кормов для животных, построит новое здание завода на территории индустриального парка «Подосинки» в Дмитровском муниципальном округе, что позволит расширить линейку производимой продукции. На предприятии будет создано еще 150 рабочих мест.

Также к строительству нового производственно-складского объекта площадью 24,5 тыс. кв. м приступила управляющая компания индустриального парка «Заречный», созданного в Черноголовке. После завершения строительства объект будет передан действующему резиденту парка для расширения производства. Инвестором будет создано порядка 250 новых рабочих мест.

Подобрать площадку в Московской области для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.