В Индии считают, что энергетическое сотрудничество с РФ подпитывает экономику

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что большое энергетическое сотрудничество с РФ и рост российско-индийского товарообмена подпитывают растущую экономику государства. Об этом сообщает ТАСС .

Он напомнил, что страну пытались заставить не приобретать нефть у РФ, но Индия настояла на своем.

«Я хочу, чтобы вы действительно понимали, в чем сегодня заключается важность наших отношений с Россией. Россия стала крупным поставщиком природных ресурсов для Индии», — подчеркнул министр.

По его словам, ранее объем торговли между Индией и РФ был от 10 до 15 млрд долларов в год. На сегодняшний день он вырос до более чем 60 млрд долларов, а может и преодолеет отметку в 70 млрд долларов. Покупается не только нефть, но и высококачественный уголь, разные металлы, удобрения.

Товарооборот России и Индии в прошлом году увеличился до 65 млрд долларов. Москва удерживает позиции четвертого ведущего торгового партнера Нью-Дели. Но в этом объеме наблюдается дисбаланс в торговле в пользу РФ (свыше 55 млрд долларов). Основную статью экспорта составляют энергоносители.