В I квартале инвестиции на территориях ОЭЗ Подмосковья превысили 8 млрд руб

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что в январе–марте 2025 года объем фактических инвестиций на территориях особых экономических зон Московской области превысил 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«За первый квартал 2025 года резиденты и управляющие компании особых экономических зон Подмосковья инвестировали 8,4 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций на территориях подмосковных ОЭЗ за все время их работы увеличился до 245 млрд рублей», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Лидером по объему инвестиций в отчетном периоде стала ОЭЗ «Дубна», на территории этой площадки было инвестировано 3,7 млрд рублей. Еще 1,7 млрд рублей инвестиций было осуществлено в ОЭЗ «Ступино Квадрат». На территории ОЭЗ «Исток» (Фрязино) объем инвестиций составил 1,4 млрд рублей, на территории «Кашира — 1,2 млрд рублей. Также 0,4 млрд было инвестировано в ОЭЗ «Максимиха» (Домодедово).

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.