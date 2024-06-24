В Химках зафиксировали рост показателей социально-экономического развития

сегодня в 14:25

В Химках по итогам первого квартала 2024 года предприятия отгрузили товаров на сумму 149 млрд рублей, что на 19,4% выше прошлогодних показателей аналогичного периода. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Почти треть от общего объема отгрузки занимает обрабатывающее производство — 47,9 млрд рублей (прирост составил 30,1%). Доля пищевой продукции выросла в 1,7 раза в сравнении с соответствующим периодом 2023 года и составила 10,8 млрд рублей. Почти в 2,3 раза выросло производство напитков — до 10,8 млрд рублей.

Доля логистики в общей отгрузке в денежном выражении составила 58 млрд рублей, это выше на 13,3% соответствующего периода 2023 года. В гостиничной деятельности и недвижимости — рост в 1,5 и 1,4 раза, соответственно.

Оборот розничной торговли составил 62,5 млрд рублей, превысив уровень января — апреля 2023 года на 34%. Доля онлайн-покупок в общем объеме розничных продажах достигла 12,3%.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 17,5% и составила 124,6 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.