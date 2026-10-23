В Химках вводят первый комплекс для малых производств «МЕСТО развития»

Промышленно-складской комплекс «МЕСТО развития» вводят в эксплуатацию в Химках в рамках стратегии развития малых производств. Это первая в округе площадка формата Light Industrial, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс «МЕСТО развития» объединяет автономные блоки, которые можно адаптировать под задачи бизнеса: разместить производство, склад, офис и шоурум. Близость к МКАД и жилым массивам делает площадку востребованной у резидентов.

«В «МЕСТЕ развития» все инженерные сети и логистика уже готовы. Это позволяет МСП интегрироваться в экономику города максимально быстро», — отметил заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестиций Александр Морозов. Он добавил, что такой формат избавляет инвесторов от многолетнего строительства и согласований и позволяет создавать рабочие места рядом с домом.

Малый и средний бизнес формирует почти треть экономики Подмосковья. В недавнем обращении губернатор Андрей Воробьев назвал ключевой задачей обеспечение предпринимателей готовыми площадками и инфраструктурой, чтобы запуск производства занимал считанные месяцы.

В Химках зарегистрировано 22 784 субъекта МСП. В 2026 году создано 3 068 новых организаций. Наряду с малым бизнесом промышленную основу округа составляют НПО Лавочкина, НПО Энергомаш, МКБ «Искра» и МКБ «Факел».

«Малый бизнес сегодня — это 2,1 миллиона занятых по всему региону в этом секторе», — сообщил депутат Московской областной думы Николай Томашов. Он подчеркнул приоритет поддержки тех, кто создает продукцию и рабочие места, и важность развития стартапов рядом с крупными предприятиями.

Предпринимателям Подмосковья доступны льготные займы, субсидии на оборудование, льготная аренда и компенсация части арендных платежей. Формат Light Industrial позволяет запустить производство в среднем за три месяца. В регионе уже работают восемь таких площадок с 277 компаниями, создавшими 4,5 тыс. рабочих мест. Комплекс «МЕСТО развития» стал пилотным проектом такого масштаба в Химках.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.