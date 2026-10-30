В Химках рекламному производству предложили меры господдержки

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Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» и администрации 29 октября посетили рекламно-производственную компанию и рассказали о субсидиях на модернизацию оборудования и лизинг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выездной встречи осмотрели цеха широкоформатной и интерьерной печати одной из ведущих рекламно-производственных компаний Химок. Предприятие выполняет полный цикл работ — от дизайна до монтажа конструкций любой сложности. Собственная база позволяет работать без посредников и сокращать сроки выполнения заказов.

Сотрудники администрации и МКУ «Малый бизнес Химки» обсудили с руководством и работниками предприятия городские и региональные субсидии, позволяющие компенсировать затраты на модернизацию оборудования и лизинг.

«Поддержка производственных площадок — это новые рабочие места для химчан и дополнительные налоги в бюджет округа», — подчеркнул заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Он пояснил, что задача учреждения — выезжать на предприятия, изучать их запросы и предлагать конкретные инструменты роста, не дожидаясь обращений предпринимателей.

В мониторинговую группу вошли руководители и профильные эксперты МКУ «Малый бизнес Химки», включая сотрудников финансово-экономического и информационно-правового отделов. По итогам визита они составили список вопросов предприятия, требующих решения.

Депутат Московской областной думы Николай Томашов отметил, что в регионе под руководством губернатора Андрея Воробьева выстроена система сопровождения бизнеса, а малые и средние предприятия Химок внедряют инновации и расширяют перечень услуг.

МКУ «Малый бизнес Химки» регулярно проводит выездные встречи и консультирует предпринимателей по вопросам налогообложения, права, льготных займов и участия в программах поддержки, инициированных губернатором. Такие встречи помогают поддерживать прямой диалог с бизнесом и решать вопросы развития промышленности и сферы услуг наукограда.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.