В Химках развивают стеклодувное производство и соцпредпринимательство

Мастерскую художественного стекла в Химках 22 мая посетили представители МКУ «Малый бизнес», председатель совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов. Гостям показали полный цикл создания стеклянных изделий и рассказали о мерах поддержки социальных предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках работает арт-пространство, где традиции стеклодувного мастерства сочетаются с современными технологиями. Во время визита делегации продемонстрировали процесс создания изделий — от капли расплавленного стекла до готового произведения искусства, включая металлизацию, окрашивание и роспись.

В мастерской используют как ручной труд, так и оборудование. Фрезерные станки вырезают заготовки, после чего мастера расписывают каждую деталь вручную. Участники экскурсии увидели, как создаются крупные стеклянные шары с тончайшими стенками.

«Социальным предпринимателям мы помогаем с арендой, выделяем субсидии на развитие бизнеса, предоставляем гранты и возможность пройти обучение. Наша задача — дать доступ ко всем видам поддержки, чтобы проекты, полезные для жителей, могли расти и развиваться», — отметил Руслан Шаипов.

Мастерская сохраняет традиции декоративно-прикладного искусства и ремесленного производства. Здесь работают женщины в декретном отпуске и пенсионеры. Кроме того, на предприятии собрана коллекция редких стеклянных украшений начиная с XIX века.

По словам Татьяны Цините, бизнес должен приносить не только доход, но и общественную пользу. После экскурсий посетители пробуют себя в росписи стекла, а некоторые решают освоить профессию стеклодува.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.